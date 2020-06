Avellino calcio, troppa voglia di calcio: Capuano subito in campo dopo il malore

Ritorno alla normalità per Ezio Capuano, vittima ieri pomeriggio di un lieve malore che ha necessitato di un ricovero lampo in ospedale.

Dimesso in tarda mattinata dal nosocomio di Melfi, l’allenatore dell’Avellino si è presentato al Partenio-Lombardi per dirigere l’allenamento pomeridiano, in vista dell’impegno di mercoledì sera contro la Ternana.

Eppure i medici gli avevano consigliato qualche ora di riposo, per recuperare le forze dopo l’aritmia cardiaca e lo sbalzo di pressione accusato ieri.

Niente da fare, il tecnico di Pescopagano aveva troppa voglia di tornare in campo per allenare i suoi uomini chiamati a compiere l’impresa in terra umbra.