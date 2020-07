Avellino calcio, termina subito l’avventura playoff: 0-0 a Terni, lupi eliminati

Si ferma al primo turno l’avventura dell’Avellino ai playoff per la Serie B.

Al Libero Liberati di Terni, il risultato di 0-0 favorisce e premia la Ternana, meglio piazzata in campionato.

Meglio i padroni di casa nel primo tempo, pericolosi con Defendi, che ha colpito un palo al 4′, e con la punizione di Mammarella che lambisce il montante della porta difesa da Tonti, attento sul siluro di Ferrante dalla distanza.

Nella ripresa Capuano cambia tre uomini, manda in campo Di Paolantonio tenuto fuori dalla formazione titolare (forse per punizione, forse per le condizioni atletiche del calciatore, chissà…), e l’Avellino inizia a girare.

Micovschi sfiora il palo più lontano con un sinistro a giro, poi la Ternana si chiude in difesa e per i biancoverdi è notte fonda. Neppure il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-3 sposta gli equilibri.

Avellino fuori dai playoff, Ternana al secondo turno: affronterà il Catania, mentre il Potenza se la vedrà con il Catanzaro.