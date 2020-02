Avellino calcio, striscione della Curva Sud: “Avellino merita rispetto”

Dopo aver pungolato (e non solo…) D’Agostino, Marinelli, Matarazzo e Gubitosa “invitandoli” a scendere in campo per aiutare l’Avellino, i sostenitori della Curva Sud hanno esposto un altro striscione in città.

Nessun interesse per acquirenti o cordate, i tifosi chiedono solo rispetto per la propria squadra e per la città.

La Curva Sud ha già confermato di voler portare avanti lo sciopero iniziato in occasione di Virtus Francavilla-Avellino, proseguito contro Cavese e Rende, per protestare contro l’attuale proprietà.

Non saranno sui gradoni del Partenio-Lombardi, mercoledì pomeriggio, ma come avviene da due settimane a questa parte faranno sentire il loro appoggio ai calciatori nella rifinitura di domani.