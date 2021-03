Avellino Calcio, riprende la corsa: supera il Potenza (3-1) e lascia il Bari 7 punti dietro

MILANO (ITALPRESS) – Anche Samir Handanovic è risultato positivo al Covid in seguito al test effettuato in mattinata appena arrivato ad Appiano Gentile e ha immediatamente fatto ritorno a casa per iniziare la quarantena. Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, quindi, un altro caso crea apprensione nell’ambiente interista in vista della gara di sabato sera […]