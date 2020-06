Avellino calcio, rinnovati gli ultimi contratti: i convocati di Capuano per la Ternana

Tonti, Di Paolantonio, Alfageme e Albadoro hanno firmato il rinnovo dei contratti fino al 31 agosto e sono partiti, assieme ai compagni di squadra, per Terni.

Il pullman biancoverde ha imboccato la strada per l’Umbria poco prima delle ore 15. In precedenza i quattro calciatori in dubbio per il rinnovo hanno sottoscritto il mini-accordo per altri due mesi.

Di conseguenza, Capuano ha tutti a disposizione. Sono 24 i convocati per la prima sfida playoff in programma domani sera a Terni (ore 20.30).

L’Avellino deve vincere entro il 90′ per accedere al secondo turno e incontrare il Potenza. La Ternana, invece, meglio classificata in campionato può beneficiare di due risultati su tre.

Ecco i convocati.

Portieri: Tonti, Pellecchia.

Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Zullo.

Centrocampisti: De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Federico, Garofalo, Izzillo, Micovschi, Palmisano, Rizzo, Rossetti.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Ferretti, Pozzebon.