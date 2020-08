Avellino calcio, preso Nikolic, ma il calciatore è in quarantena in Croazia: ha il Covid-19

È Mario Nikolic il nome nuovo per la difesa dell’Avellino.

Il club irpino ha praticamente formalizzato l’ingaggio del 19enne croato, di proprietà della Dinamo Zagabria, sul quale pure la Roma si era detta interessata qualche mese fa.

Il promettente difensore, però, prima di arrivare in Irpinia per le visite mediche e la firma sul contratto dovrà osservare due settimane di quarantena in Croazia, perché ha contratto il Covid-19.

Nikolic, per fortuna, è asintomatico e in buone condizioni di salute.

Intanto nelle prossime ore l’Avellino ufficializzerà l’ingaggio di Gabriele Rocchi, difensore classe ’96 svincolato dalla Cavese, mentre è sfumato l’ arrivo dell’attaccante Salvatore Caturano, che ha preferito tornare al Cesena.

Si valutano gli innesti del portiere Raffaele Ioime, la scorsa stagione al Potenza, del pari ruolo Federico Brancolini, classe 2001 della Fiorentina e del difensore Alberto Dossena dell’Atalanta.

Quasi impossibile riportare in biancoverde Gabriel Charpentier, promesso sposo della Reggina, complicato pure il ritorno di Claudiu Micovschi dal Genoa.

Giovedì i pochi calciatori in rosa si rivedranno in città per le visite mediche e i test anti-Covid. Ma urge un’accelerata sul mercato, a una settimana dall’inizio, già posticipato due volte, del ritiro di Sturno.