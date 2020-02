Avellino Calcio, pareggio di rigore a Bisceglie (1-1) con un uomo in più

E’ finita in parità (1-1) la gara tra Bisceglie e Avellino, decisa da due calci di rigore.

Al 40′ per un fallo di Hristov su Albadoro l’arbitro decreta un rigore agli irpini trasformato da Di Paolantonio.

In chiusura del primo tempo rigore anche per il Bisceglie, concesso per l’atterramento di Trovade da parte del portiere Dini. Alla battuta Montero con Dini che è riuscito a respingere la conclusione dell’attaccante, pronto poi a mandare in porta la palla respinta dal portiere.

Nella ripresa, per l’espulsione di Trovade, per doppia ammonizione (due gialli in due minuti, il primo per proteste, il secondo per un fallo su Parisi), l’Avellino ha avuto la possiobilità di giocare in superiorità numerica senza riuscire però a sfruttare la situazione, concludendo la partita in parità.

Bisceglie-Avellino 1-1

BISCEGLIE (3-4-2-1): Casadei; Hristov, Joao da Silva, Karkalis; Mastrippolito, Zibert (24′ st Petris), Nacci, Armeno ; Ungaro (14′ st Gatto), Trovade; Montero. A disp. Borghetto, Camporeale, Longo, Turi, Sierra, Murolo, Ferrante, Tessadri. All. Mancini.

AVELLINO (3-4-1-2): Dini; Laezza, Zullo (38′ st Alfageme), Bertolo (33′ pt Illanes); Celjak, De Marco (1′ st Ferretti), Di Paolantonio, Parisi; Izzillo; Micovschi (10′ st Sandomenico), Albadoro (10′ st Pozzebon). A disp. Tonti, Morero, Rossetti, Evangelista, Garofalo, Federico, Rizzo. All. Padovano (squalificato Capuano).

ARBITRO: Di Graci di Como.

Guardalinee: Mariottini-Meocci.

MARCATORI: 40′ pt Di Paolantonio (A, rig.), 47’pt Montero (B).

NOTE: spettatori 1000 circa (oltre 230 gli ospiti). Al 47′ pt Montero (B) ha fallito un calcio di rigore (parato). Espulso: al 35′ st Trovade per doppia ammonizione. Ammoniti: Montero, Bertolo, Pozzebon, Parisi. Angoli: 6-3 per l’Avellino.