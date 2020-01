Avellino calcio, nove rinforzi per Capuano. E’ sfumato il colpo in difesa

Un portiere (Dini dal Parma), un difensore (Bertolo dal Picerno), due centrocampisti (Izzillo dal Pisa e Federico dagli argentini del San Martin de Tucuman), un esterno di centrocampo (Rizzo dal Livorno) e due esterni offensivi (Sandomenico dalla Cavese e Ferretti dal Trapani) già ufficializzati.

In arrivo gli annunci del centrocampista Garofalo (irpino di Lioni dalla Sambenedettese) e dell’attaccante Pozzebon (dal Gozzano, per lui è un ritorno avendo giocato in Irpinia nella prima parte della stagione 2014-2015): hanno firmato i rispettivi contratti e sono a tutti gli effetti calciatori dell’Avellino.

Il bilancio finale del mercato invernale è di nove arrivi e sei cessioni (i portieri Pizzella, Pone, Abibi, il difensore Petrucci, i centrocampisti Carbonelli e Falco), ma si sarebbe potuto arricchire con un altro rinforzo in difesa. L’Avellino lo aveva individuato in Francesco Cernuto della Triestina, ma non è stato trovato l’accordo economico.

Restano in biancoverde Alfageme, che sembrava destinato alla Sambenedettese, ma soprattutto Njie e Karic, che l’Avellino non è riuscito a piazzare altrove. Lo svedese verrà messo fuori lista, per il regolamento dei sei prestiti provenienti dalla Serie A e dalla Serie B.