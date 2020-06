Avellino calcio, negativo il terzo ciclo di tamponi. Calciatori in isolamento: nuovi test il 17 giugno

Sono risultati negativi al Covid-19 i tamponi effettuati sui calciatori dell’Avellino, nella giornata di sabato.

Il terzo ciclo di test non ha riscontrato casi positivi al Coronavirus. Anche i tre calciatori in isolamento domiciliare, per le anomalie evidenziate nei test sierologici (quasi certamente hanno contratto il virus, in passato), sono risultati negativi al Covid-19.

Questi potranno riaggregarsi al gruppo e partecipare agli allenamenti collettivi iniziati nel pomeriggio, se il quarto tampone, previsto per mercoledì 17 giugno, dovesse dare nuovamente esito negativo.

Il primo allenamento collettivo si è svolto nel pomeriggio al Partenio-Lombardi. Due ore di seduta a ranghi completi (tranne i tre assenti).

Capuano ha fatto svolgere un lavoro con e senza pallone, con due gruppi alternati in sezioni di forza e di tecnica, collettiva ed individuale. Gli ultimi trenta minuti sono stati di sola tattica.

Il prossimo allenamento è previsto domani alle ore 16.30.