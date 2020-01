Avellino calcio, Musa batte tutti: domani incontro e firma

Domani l’Avellino avrà il suo nuovo “uomo mercato”. In mattinata è in programma un incontro in sede tra Aniello Martone e Carlo Musa, direttore sportivo della passata stagione, pronto a tornare in sella dopo aver lasciato il posto a Salvatore Di Somma, poi dimissionario.

Il dirigente romano, dopo aver costruito l’organico biancoverde campione d’Italia in Serie D, la scorsa estate rifiutò il rinnovo, preferendo farsi da parte a causa delle problematiche del gruppo Sidigas, lasciando campo libero a Di Somma.

Musa, che dovrebbe ottenere l’incarico di direttore operativo, ha battuto la concorrenza di Carmine Russo, ex arbitro e team manager della Casertana, dell’ex Virtus Francavilla Domenico Fracchiolla e di Giuseppe Di Bari.