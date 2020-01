Avellino calcio, le ultime di mercato: due ufficialità in arrivo, frenata per Fedato

La fumata bianca per lo sblocco del mercato, porterà la dirigenza dell’Avellino a chiudere in tempi rapidi almeno un paio di operazioni in entrata. A Francesco Bertolo, oggi in campo durante l’amichevole contro il Manocalzati, dovrebbe aggiungersi Agostino Rizzo, esterno destro di centrocampo che il Livorno cederà in prestito.

Rischia di sfumare, invece, Francesco Fedato, a causa delle resistenze del Gozzano, arrivato a pretendere 150mila euro per il cartellino dell’esterno offensivo in scadenza di contratto. Il calciatore vuole fortemente l’Avellino e ha già raggiunto l’accordo sull’ingaggio. Il club piemontese fa opposizione, ma la trattativa verrà protratta ancora per qualche giorno.

Le alternative non mancano, da Luca Giannone del Catanzaro a Ferdinando Del Sole della Juventus Under 23, da poco rientrato dal prestito alla Juve Stabia. Per quanto riguarda il centravanti “di peso” si fanno ancora i nomi di Salvatore Caturano ed Felice Evacuo, mentre Pietro Cianci è diretto al Carpi.

Sul fronte cessioni, la mancata partenza di Alessio Abibi frena l’ingresso in rosa di un nuovo portiere (Andrea Dini e Paolo Branduani i profili più attenzionati, Adamonis sta per trasferirsi alla Sicula Leonzio). Il giovane Pizzella andrà in Serie D, probabilmente alla Nocerina, così come il baby Carbonelli.