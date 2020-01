Avellino calcio, in arrivo due rinforzi dalla Serie B

L’Avellino ha preso Agostino Rizzo dal Livorno e stringe per l’esterno d’attacco Daniele Ferretti del Trapani.

Il primo è un esterno destro di centrocampo classe ’99, arriva in prestito dal Livorno e sta già raggiungendo l’Irpinia per mettersi a disposizione di Capuano per l’allenamento di domani al Partenio-Lombardi.

Per tesserare Rizzo, l’Avellino deve liberare una delle sei caselle dedicate ai prestiti dalla Serie A e dalla Serie B, al momento tutte occupate. Lo slot verrà lasciato libero da Nermin Karic, di ritorno al Genoa.

In attacco, in attesa della punta centrale (si sonda Eric Lanini della Juventus Under 23), è definita la trattativa con il 34enne Ferretti, proveniente a titolo definitivo dal Trapani. Il calciatore ha attraversato un periodo poco fortunato: a settembre gli fu riscontrato un problema al cuore, poi risolto. Firmerà un contratto di un anno e mezzo.

In uscita, oltre a Karic, anche Njie (tornerà pure lui al Genoa) e Abibi (verso la Cavese), mentre Carbonelli è finito al Trastevere, in prestito.