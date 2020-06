Avellino Calcio, fissati gli orari dei playoff: ecco quando si gioca a Terni

Fissate date e orari delle gare del Primo Turno Play-Off

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020

GIRONE A

NOVARA vs ALBINOLEFFE Ore 20.30



GIRONE C

CATANIA vs VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20.30

CATANZARO vs TERAMO Ore 20.30

MERCOLEDÌ 01 LUGLIO 2020

GIRONE C

TERNANA vs AVELLINO Ore 20.30

Modalità di svolgimento

Le squadre vincenti avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la squadra meglio classificata secondo le graduatorie di cui al punto 2) del Com. Uff. n. 152/DIV del 28.06.2020.