Avellino calcio, è ufficiale lo sblocco del mercato

Mercato sbloccato, l’Avellino potrà rinforzarsi. L’ufficialità è arrivata in mattinata, ma già da mercoledì pomeriggio le indiscrezioni arrivate da Roma invitavano all’ottimismo.

Via pec, la Covisoc ha revocato il provvedimento di non ammissione a operazione di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori. In poche parole l’Avellino potrà muoversi regolarmente sul mercato alla ricerca dei rinforzi chiesti da Ezio Capuano.

Il primo è Francesco Bertolo: il difensore sarà a disposizione per la trasferta di Teramo. La prossima settimana potrebbe essere la volta del portiere Andrea Dini, che l’Avellino preleverà in prestito dal Parma, via Trapani.