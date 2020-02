Avellino Calcio e il pensierino della sera del presidente poeta

Ogni sera un comunicato. Prima di andare a dormire, il presidente dell’Avellino ha abituato i tifosi irpini a leggere il suo pensierino, diramato a mezzo comunicato stampa.

Ecco quello diramato alle 23 della sera di giovedì 6, a firma Luigi Izzo, riferito all’annosa questione societaria e ai capricci del presidente con l’amministratore unico Circelli:

In seguito alla nota del Dott. De Vita, che a mezzo email dichiara di non avere la documentazione necessaria per la verifica documentale, si e reso indispensabile un incontro tra i consulenti da me nominati dell’US Avellino e della società IDC srl, per un necessario e improrogabile controllo amministrativo, al termine, se positivo, ci recheremo presso lo studio notarile per il passaggio formale delle quote.

Bene. E se il controllo non dovesse essere positivo?

Lo dica, giovane presidente, magari con un pensierino meno poetico e più concreto come il nostro: tutto a puttane?

Rispondere, polemizzare, commentare a questo ennesimo “comunicato strategico” (ricordate quelli delle Brigate Rosse?) è veramente tempo perso.

Lo abbiamo riportato solo per dovere di cronaca, niente di più.

Ad Avellino ne abbiamo viste tante, da Omar Scafuro ai fratelli Carino, passando per altri sognatori e bluffatori. Questa davvero ci mancava.

Buona notte presidente, faccia sogni belli. A noi basta la realtà: e quella calcistica è veramente una chiavica, con decenza parlando.