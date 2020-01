Avellino calcio, doppia ufficialità: un innesto e una partenza

Doppia ufficialità, una in entrata, l’altra in uscita, per l’Avellino.

È stato tesserato il centrocampista argentino Tomas Federico, classe 1998, proveniente dal San Martin de Tucuman.

Suo malgrado, il calciatore è stato l’oggetto del litigio tra Izzo, Circelli e Martone. Proprio l’amministratore e vice-presidente Circelli, che ha scavalcato i dirigenti facendo firmare a Federico un contratto di 18 mesi con opzione per il rinnovo, ha dichiarato: “E’ stata una scelta della società, un giocatore giovane, che ha alle spalle già esperienze nei campionati professionistici argentini. In biancoverde può crescere e può essere di aiuto per l’Avellino di oggi e di domani”.

Ha lasciato l’Irpinia senza aver mai giocato in campionato, l’esterno difensivo Silvio Petrucci. Voluto da Ignoffo e Di Somma, è stato utilizzato solo in Coppa Italia di Lega Pro. Ha risolto il contratto, andrà al Taranto, in Serie D.