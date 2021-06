Avellino calcio, dolce sconfitta a Bolzano: e adesso il Padova in semifinale

Una partita sofferta, per gran parte giocata in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Aloi avvenuta al 27′ del primo tempo. Alla fine vince il Sudtirol con una rete realizzata in pieno recupero, su calcio di rigore ma l’Avellino, in virtù del 2-0 maturato nella gara di andata, ottiene il passaggio alla semifinale che giocherà contro il Padova. Domenica il confronto allo stadio Euganeo in casa della formazione di Mandorlini, il ritorno mercoledì prossimo al Partenio.

L’altra semifinale vedrà difronte Alessandria e Alfinoleffe: quest’ultima formazione ha battuto il Catanzaro in trasferta e, in virtù del pareggio (1-1) dell’andata ha eliminato la temibile formazione calabrese dai playoff nazionali.

Sudtirol-Avellino 0-0

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot (36′ st Magnaghi), Fabbri (36′ st Davi); Beccaro (1′ st Odogwu), Fink (21′ st Rover), Karic (9′ st Greco); Voltan, Casiraghi; Fischnaller. A disp.: Meneghetti, Pirchner, Malomo, Polak. All.: Vecchi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo (41′ st Adamo), Carriero (41′ st Miceli), Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello (30′ pt De Francesco), Maniero (29′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Leoni, L. Silvestri, Rocchi, Baraye, M. Silvestri, Errico, Fella. All.: Braglia.

ARBITRO: Di Graci di Como.

Guardalinee: Ceccon-Cataldo.

Quarto uomo: Zufferli.

MARCATORE: 52’ st Casiraghi (rig.).

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso: al 27′ pt Aloi per doppia ammonizione. Ammoniti: Curto, Voltan, Forte, Greco, Vinetot, Illanes, Adamo. Angoli: 10-1 per il Sudtirol.