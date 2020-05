Avellino calcio, D’Agostino è pronto a ripartire: “Noi non ci siamo mai fermati”

“Siamo pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, seguendo quelle che saranno le direttive federali. Ora non ci resta che attendere i dettagli operativi da parte della Federazione”, così ha dichiarato il presidente dell’Avellino, Angelo D’Agostino in seguito a quanto stabilito dal Consiglio Federale, ieri pomeriggio.

Il campionato di Lega Pro va portato a termine, disputando le gare della stagione regolare più i playoff o soltanto gli spareggi per la promozione in B e per non retrocedere in Serie D.

“Ci faremo trovare pronti in ogni caso: la nostra macchina organizzativa non si è mai fermata, metteremo in campo tutto quanto ci verrà richiesto“, ha ribadito D’Agostino.