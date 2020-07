Avellino calcio, D’Agostino cambia tutto? Segnalato un direttore sportivo, tutti i profili attenzionati dal club

Già al termine di Ternana-Avellino, il presidente Angelo D’Agostino ha promesso una rivoluzione tecnico-dirigenziale, confermata anche da un post su Facebook rilasciato dal club, con un hashtag significativo: #daccapo.

Buona parte della rosa verrà smantellata e ricostruita probabilmente da un nuovo direttore sportivo, dal momento che Salvatore Di Somma, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, non dovrebbe restare in Irpinia.

A D’Agostino è stato già segnalato Raffaele Rubino, direttore sportivo libero dopo l’esperienza al Trapani terminata con il licenziamento e la promozione in B dei siciliani.

Altri profili attenzionati quelli di Stefano Trinchera, ex Lecce, Virtus Francavilla e ora al Cosenza in B, e Aladino Valoti, la scorsa stagione al Palermo in Serie B e in passato al Sudtirol.

Dalla scelta del direttore sportivo si passerà all’allenatore. Ezio Capuano è legato all’Avellino da un altro anno di contratto, durante il lockdown annunciò di essere pronto a “stracciarlo” in caso di addio, ma senza una buonuscita per lui e lo staff tecnico sarà difficile “liberare” la panchina.

Ecco che, il tecnico di Pescopagano potrebbe rimanere in sella, magari con Rubino direttore sportivo (l’alternativa è Emiliano Bigica). Gli altri nomi: Piero Braglia e Paolo Zanetti.