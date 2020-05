Avellino calcio, D’Agostino: “Abbiamo votato per lo stop del campionato, siamo realisti”

“Abbiamo anteposto la salute dei tesserati e la tutela delle imprese, che sono dietro ai club di Lega Pro, alla possibilità di riprendere il campionato o di giocare i playoff”.

Così Angelo D’Agostino, presidente dell’U.S. Avellino, al termine dell’assemblea di Lega Pro che ha sancito la fine anticipata del campionato attuale.

L’Avellino, rappresentato dal suo presidente, si è espresso sui cinque punti per i quali è stato chiamata a votare.

Il club si è detto favorevole alla sospensione della Lega Pro, al blocco dei ripescaggi dalla serie D, al blocco delle retrocessioni e alla promozione diretta in serie B delle capolista di ogni girone. Per quel che riguarda l’ammissione alla serie B della quarta squadra, l’Avellino si è espresso in favore della promozione per meriti sportivi. Su tutte e cinque le votazioni, il parere del club è risultato quello di maggioranza.

“Bisogna essere realisti, senza lasciarsi travolgere dall’ottimismo o dal pessimismo dettati dagli altalenanti momenti sociali ed economici che stiamo attraversando. Ci sentiamo parte di una famiglia che rappresenta non solo il calcio in quanto business, ma in quanto realtà fortemente ancorata al territorio e, di conseguenza, alle sue problematiche“, ha concluso D’Agostino.