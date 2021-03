Avellino Calcio continua a volare: batte la Paganese, stop di Ternana e Bari

Sesta vittoria di fila per l’Avellino che batte la Paganese e guadagna due punti nei confronti della capolista Ternana, fermata sul pareggio a Francavilla Fontana.

Il Bari ha invece registrato la sconfitta in casa contro il Potenza e così l’Avellino può aumentare di altre tre lunghezze il distacco sui baresi.

Dodicesimo risultato utile per l’Avellino che non perde dal 20 dicembre 2020, quando fu battuto per 4-1 sul campo del Bari.

Da 596′ la squadra avellinese non incassa gol, con la difesa divenuta la seconda migliore del girone, così come l’attacco che continua a segnare.

Altri due gol, questa volta rifilati a una Paganese che ha fatto di tutto per uscire imbattuta dal Partenio, crollando solo al 34′ della ripresa attraverso il calcio di rigore trasformato da Maniero e concesso per un fallo in area su carriero.

Poi il raddoppio di Aloi per il definitivo successo di un Avellino che guarda con ottimismo al futuro.

Avellino-Paganese 2-0

AVELLINO (3-4-1-2): Pane; L. Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito (42′ st Rizzo); De Francesco (28′ st Adamo); Santaniello (21′ st Maniero), Bernardotto (21′ st Fella). A disp.: Forte, Rocchi. All.: Braglia.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Carotenuto, Schiavino, Cigagna; Antezza, Onescu, Gaeta (16′ st Raffini), Bramati (39′ st Bonavolontà), Squillace; Guadagni (25′ st Volpicelli), Diop. A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Scarpa, Perazzolo, Di Palma, Criscuolo, Cernuto, Curci. All.: Di Napoli.

ARBITRO: Petrella di Viterbo.

Guardalinee: Catucci-Rizzotto.

Quarto uomo: Villa di Rimini.

3

MARCATORI: 33′ st Maniero (rig.), 39′ st Aloi.

NOTE: gara a porte chiuse. Espulso: al 37′ st Volpicelli per rosso diretto. Ammoniti: L. Silvestri, Cigagna, Squillace, Bramati, Aloi. Angoli: 5-1 per l’Avellino. Rcupero: 1′ pt, 5′ st.