Avellino calcio: Circelli stoppa Martone e vola a Milano per il mercato

È una lotta senza esclusione di colpi quella in atto tra Nicola Circelli e Aniello Martone. Il direttore generale era in partenza per Milano assieme al diesse Carlo Musa e al segretario Tommaso Aloisi per gli ultimi giorni di mercato.

L’amministratore e vice-presidente Circelli ha fermato il dirigente ed è partito personalmente per chiudere le ultime operazioni: l’ingaggio di almeno un attaccante e di un difensore centrale.

A chi gli ha chiesto il motivo per cui non ha acconsentito alla partenza di Martone per Milano, Circelli ha risposto che per lui non esiste e che il mercato lo porta avanti Musa con il suo avallo.

È lo scontro totale. Avanza il caos, mentre la Sidigas pretende il pagamento della prima rata della somma pattuita per la cessione del club (circa 150mila euro) e la Covisoc continua a monitorare la solvibilità economica dei cinque soci, con il semaforo rosso già scattato per Autorino, proprietario del 12.5% delle quote.