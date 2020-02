Avellino calcio, Circelli: “Izzo ha la documentazione”. Conferenza alle ore 16

“Nella mattinata di oggi, come richiesto sono stati trasmessi a mezzo email copia di tutta la documentazione bancaria da dove si evince che non vi sono movimentazioni anomale. Contestualmente comunichiamo che la documentazione contabile e fiscale è quasi identica a quella sottoscritta in fase di acquisto della società se non con poche operazioni aggiuntive ed è in possesso del consulente della società e che Izzo, Autorino e De Lucia conoscono perfettamente”, così il comunicato stampa di Nicola Circelli, vice-presidente e amministratore unico dell’U.S. Avellino, che alle 16 sarà al Partenio-Lombardi per una conferenza, a questo punto, inutile e deleteria.

A Napoli, alle 15, era in programma l’appuntamento dal notaio Di Lorenzo a Napoli, per il passaggio delle quote da Circelli e la Innovation Football a Izzo.