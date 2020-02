Avellino calcio, Circelli: “Acquisto le quote di Izzo, con l’aiuto di imprenditori”

Passo in avanti di Nicola Circelli, il quale stimolato dal Sindaco Gianluca Festa ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, di essere pronto ad acquistare le quote in possesso di Izzo, De Lucia e Autorino (50% in totale), sfruttando l’aiuto di uno o più imprenditori, già individuati dall’amministratore unico dell’Avellino, a cui cederà successivamente la maggioranza del pacchetto societario.

Ecco la nota stampa di Circelli: “In riferimento alle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sindaco, dott. Gianluca Festa, comunico di essere disponibile all’acquisizione delle quote sociali di Luigi Izzo, Renato De Lucia e Sabatino Autorino, nella qualità di legale rappresentante della “Dicembre srl”, nei termini già indicati pubblicamente dallo stesso Luigi Izzo. Preciso, peraltro, che ci sono imprenditori, già presenti nel mondo del calcio, pronti a subentrare al fine di assicurare certezza e solidità all’U.S. Avellino 1912 srl e con i quali andremo avanti”.

Ora si attende la risposta di Izzo, De Lucia e Autorino, i quali già da 10 giorni hanno pubblicamente affermato di essere disposti a cedere le loro quote dietro pagamento di 150mila euro.

È una corsa contro il tempo, dal momento che la Commissione della Figc non concederà altre proroghe ai cinque attuali soci dell’U.S. Avellino, i quali chi nella sostanza e chi nella forma (Izzo, a rischio deferimento) non sono in grado di poter fare calcio.