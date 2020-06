Avellino calcio, Capuano: “Tre calciatori hanno avuto il Covid, è dura lavorare con soli 12 atleti”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Avellino Ezio Capuano è tornato sul caso dei tre calciatori biancoverdi messi in isolamento dal club, per le anomalie riscontrate nei test sierologici.

I tre calciatori dovrebbero aver avuto il Covid-19, ma attualmente sono negativi, come risulta dal doppio tampone di controllo effettuato a tutti i tesserati.

“Ci sono valori alterati ma l’infezione non è attuale, questi ragazzi hanno avuto il Covid in passato, non si sa quando. Se fosse stato contratto adesso, il tampone sarebbe risultato positivo: per tre volte l’esito è stato negativo, è stato rispettato pienamente il protocollo sanitario”, ha dichiarato Capuano.

“Sto lavorando con 12 calciatori, siamo davvero pochi ma gradualmente inseriremo altri nel gruppo. Mi auguro di sbagliare, ma temo che gli infortuni saranno all’ordine del giorno. Mai avremmo immaginato di partecipare ai playoff, durante una stagione vissuta tra incertezze e preoccupazioni, con tre cambi societari e tanti timori per il futuro. Abbiamo nulla da perdere, proveremo a raggiungere il massimo”, ha poi dichiarato il tecnico di Pescopagano.

E sulle possibilità di conquistare la Serie B vincendo tutte e sei le gare in programma, Capuano ha risposto: “Nel calcio nulla è impossibile”.