Avellino calcio, Capuano squalificato. A Teramo senza un centrocampista

Espulso domenica per “comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso un assistente arbitrale”, Ezio Capuano salterà la prossima gara di campionato, in programma domenica alle ore 17.30, sul campo del Teramo.

L’allenatore dell’Avellino è stato espulso durante il primo tempo della sfida Avellino-Vibonese, per proteste in seguito alla mancata espulsione del rossoblù Ciotti e della mancata assegnazione di un calcio di rigore ai danni di Parisi.

Oltre a Capuano, l’Avellino si presenterà in Abruzzo senza Simone De Marco, fermato per un turno per sopraggiunto limite di cartellini gialli. Salterà la partita anche il teramano Viero.