Avellino calcio, Capuano perde pezzi: si è infortunato il portiere titolare

Capuano perde pezzi in vista del primo turno playoff, in programma il 30 giugno con il Catanzaro (se la Ternana vince la Coppa Italia) o il primo luglio a Terni, se gli umbri cedono il passo alla Juventus Under 23.

Il portiere titolare Andrea Dini, nel corso dell’allenamento di ieri, nel ricadere dopo un salto, si è infortunato alla caviglia sinistra.

Dopo un primo controllo dello staff medico biancoverde, si ipotizza la rottura del tendine d’achille.

Il calciatore ha fatto ritorno a Parma, visto che il cartellino appartiene ai ducali (era in prestito e l’Avellino avrebbe dovuto trovare un accordo per il prolungamento fino al 31 agosto…), dove si sottoporrà a visite di controllo.

Salterà sicuramente la prima sfida playoff, ma se l’infortunio dovesse confermarsi più grave del previsto, la stagione di Dini si concluderebbe in anticipo, condizionando anche la prossima.