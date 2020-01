Avellino calcio, biglietti gratis alle scuole dei comuni alluvionati

L’U.S. Avellino è vicina ai comuni e alle popolazioni di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina, recentemente vittime di un’alluvione che ha provocato danni e disagi.

In occasione di Avellino – Vibonese del 12 gennaio, la società metterà a disposizione, di concerto con le amministrazioni locali dei citati comuni, biglietti gratuiti per le scolaresche e per gli studenti Under 18.

Questa iniziativa, si legge nel comunicato del club, farà da apripista a una serie di eventi di stampo sociale, nei mesi a venire e che coinvolgeranno enti ed amministrazioni con l’obiettivo di rinsaldare il rapporto tra l’Avellino e il territorio.