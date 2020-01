Avellino calcio, arriva un rinforzo per il centrocampo. Attacco: tutto fermo

Battuto da Teramo nel finale di partita, l’Avellino è diretto verso il recupero della prima giornata del girone di ritorno, da disputare mercoledì sul campo del Catania (ore 15).

L’attenzione è però rivolta soprattutto alle dinamiche di mercato e al rafforzamento di un organico che necessità di calciatori di qualità. Ingaggiato Bertolo, ieri al debutto in difesa, l’Avellino ha prelevato dal Pisa il centrocampista Nicolas Izzillo, tre stagioni fa alla Juve Stabia.

Il mediano sardo è atteso in città nel primo pomeriggio e dovrebbe già svolgere la seduta di allenamento fissata alle 14.30, a porte chiuse. Izzillo andrà a sostituire l’infortunato Silvestri, out fino a fine stagione, mentre sono in partenza Rossetti (Rimini in pole, Cavese e Renate a seguire) e Karic (fine prestito al Genoa), motivo per cui nel reparto nevraglico servirà almeno un altro elemento, se non due. Uno potrebbe essere l’argentino Tomas Federico, arrivato dal San Martin Tucuman, che Capuano vuole valutare prima di dare il benestare al tesseramento.

Sulla corsia destra a centrocampo è corsa a due tra Kalombo della Salernitana e Rizzo del Livorno, con il secondo favorito per lo status di under importante in termini di minutaggio e premio di valorizzazione. Per la porta il candidato unico è Andrea Dini, per il quale restano da limare gli ultimi dettagli con il Parma (titolare del cartellino) e con il Trapani (è in prestito).

Note dolenti in attacco, dove a dieci giorni dal termine del mercato non sono stati ancora individuati i rinforzi. Sfumato Cianci, passato al Carpi, è difficile arrivare a Caturano, che chiede un triennale a cifre importanti, resta in piedi l’ipotesi Evacuo, anche se l’atleta non è rimasto in buoni rapporti con una parte della tifoseria biancoverde. Per Fedato bisognerà attendere l’apertura del Gozzano, mentre Giannone è parecchio più distante rispetto a qualche giorno fa, avendo ottenuto la titolarità nel Catanzaro.