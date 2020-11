Avellino Calcio, arriva la prima sconfitta: 1-3 contro il Catanzaro al Partenio

Prima sconfitta stagionale per l’Avellino che subisce la rimonta del Catanzaro al Partenio dove la squadra calabrese mai aveva vinto nella storia calcistica delle due società meridionali.

Primo successo in trasferta e tre punti pesanti e vitali per i giallorossi di Antonio Calabro (nella foto) che mettono alle spalle la crisi di risultati, rilanciandosi in classifica.

Va in vantaggio l’Avellino con una rovesciata spettacolare di Fella ma il Catanzaro trova il pareggio con Curiale il quale disegna una traiettoria perfida al tiro scagliato da fuori area sorprendendo il portiere Leoni da poco subentrato all’infortunato Pane.

La ripresa si apre con un ingenuo fallo di Miceli su Curiale che vale all’avellinese il secondo giallo e l’espulsione.

In superiorità numerica, il Catanzaro va due volte a bersaglio, sempre con azioni di contropiede prima con Di Massimo, scattato sul filo del fuorigioco, e poi chiude definitivamente la partita con il gol di Di Piazza.

Avellino-Catanzaro 1-3

AVELLINO (3-4-1-2): Pane (34′ pt Leoni); Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Adamo (8′ st Tito); Errico (25′ pt Bernardotto); Fella, Santaniello (8′ st M. Silvestri). A disp.: Rizzo, Dossena, Mariconda, Bruzzo, Burgio, Nikolic. All.: Braglia.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi (11′ st Garufo), Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Risolo (38′ st Altobelli), Contessa; Carlini; Di Massimo (24′ st Corapi), Curiale (24′ st Di Piazza). A disp.: Iannì, Di Gennaro, Cusumano, Salines, Riggio, Evacuo, Pinna, Baldassin. All.: Calabro.

ARBITRO: Colombo di Como.

Guardalinee: Fontemurato-Cincaglini.

Quarto uomo: Petrella.

3

MARCATORE: 31′ pt Fella, 42′ pt Curiale, 13′ st Di Massimo, 31′ st Di Piazza.

NOTE: gara a porte chiuse. Espulso: al 2′ st Miceli per doppia ammonizione. Ammonito: Martinelli, Riccardi, Tito, allenatore Braglia, Di Gennaro (dalla panchina), Rocchi. Angoli: 4-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 3′, st 4′.