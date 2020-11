Avellino Calcio, altra occasione sprecata: pareggio a Pagani

In inferiorità numerica e un rigore contro, poi il rigore fallito da Santaniello, infine il pareggio di Aloi.

Finisce 1-1 il derby di Pagani per un Avellino che spreca un’altra buona occasione, contro una formazione di modesta levatura tecnica.

In precedenza l’Avellino aveva sempre vinto in trasferta, stavolta si è dovuto accontentare di un pareggio che – visto come si erano messe le cose – va accolto positivamente.

Paganese-Avellino 1-1

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia (31′ st Carotenuto), Gaeta, Bonavolontà (31′ st Scarpa), Onescu, Squillace; Guadagni (17′ st Cesaretti), Diop (17′ st Mendicino). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Perazzolo, Cigagna, Curci, Bramati, Isufaj. All.: Erra.

AVELLINO (3-4-3): Leoni; Ciancio, L. Silvestri, Rocchi; Rizzo (24′ st Adamo), Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello (29′ st Dossena), Bernardotto, Fella (42′ st Bruzzo). A disp.: Pane, M. Silvestri, Mariconda, Nikolic. All.: Braglia.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

Guardalinee: Piazzini-Bahri.

Quarto uomo: Carrione.

MARCATORIE: 43′ pt Diop (rigore), 25′ st Aloi.

NOTE: gara a porte chiuse. Al 14′ st Santaniello ha fallito un calcio di ritore. Espulsi: al 42′ pt L. Silvestri per rosso diretto; al 47′ st Onescu per doppia ammonizione. Ammoniti: Ciancio, D’Angelo, Sbampato, Gaeta. Angoli: 10-3 per la Paganese.