Avellino basket, modifica al format della Serie B: la Scandone finisce nel girone D1

Come si può facilmente intuire, tutto il mondo dello sport sta subendo una situazione paralizzante per colpa dell’emergenza sanitaria che, ormai dall’inizio dell’anno, sta portando danni un po’ ovunque, non solo chiaramente sul territorio italiano.

Anche l’universo della pallacanestro sta subendo una serie di difficoltà e di problematiche per colpa della pandemia. In ogni caso, fortunatamente, i principali campionati sono riusciti a iniziare la stagione e si cercherà di portarla avanti il più possibile, anche modificando il format dei vari campionati, come è accaduto ora in Serie B con la Scandone Avellino.

Come funziona il nuovo format della Serie B

Ciascuna squadra dovrà affrontare una gara di andata e una gara di ritorno con le altre compagini che compongono il proprio sottogirone. In totale, quindi, verranno svolte ben 14 match.

Una volta esaurita questa prima fase, le varie squadre andranno a incrociarsi, in base alla classifica ovviamente, le compagini dell’altro sottogirone che riporta la medesima lettera.

Giusto per fare un esempio le squadre che sono state inserite all’interno del sottogruppo A1 andranno a scontrarsi con quelle che fanno parte del sottogruppo A2 e così via. In questo modo, verranno disputate altre otto partite, con sola andata.

Infatti, di queste otto gare, la metà verrà giocata in trasferta e l’altra metà tra le mura amiche.

Un girone di ferro per la Scandone

Si prevede un girone ricco di difficoltà per Avellino, che si troverà ad affrontare Virtus Cassino, Formia, Sant’Antimo, LUISS Roma, Virtus Pozzuoli, Sebastiani Rieti e Virtus Salerno.

Un girone che non farà di certo sconti, con la prima giornata che è prevista per domenica 29 novembre, con lo scontro contro Formia alle ore 18.

Nella seconda giornata, invece, Avellino sarà di scena a Roma sabato 5 dicembre alle ore 18, mentre nella terza giornata al Pala del Mauro arriverò la Virtus Pozzuoli, in data 13 dicembre.

Prima di Natale un’altra partita particolarmente ostica per la Scandone Avellino, che andrà a far visita alla Real Sebastiani Rieti, una delle favorite per la vittoria di questo mini-girone. Poi, si tornerà in campo dopo la pausa per le festività natalizie, il 6 gennaio, sempre al Pala del Mauro, contro Sant’Antimo.

Dopo quattro giorni impegno in trasferta per la compagine irpina, che sarà di scena il 10 gennaio 2021 sul campo della Virtus Arechi Salerno alle ore 18.

Si torna in casa per la settima e ultima giornata del minigirone di andata, con Avellino che ospiterà il 17 gennaio la Virtus Cassino.

Poi, dal 23 gennaio in avanti, comincerà il girone di ritorno, con Avellino che dovrà andare a Formia il 24 gennaio, ospiterà in casa la LUISS Roma la domenica dopo, 31 gennaio, e sarà di scena sul campo di Pozzuoli sabato 6 febbraio.

Il 14 febbraio si torna in casa, con Avellino che ospiterà nel big-match la Sebastiani Rieti, mentre esattamente dopo sette giorni si torna in trasferta, questa volta sul campo di Sant’Antimo.

Penultima giornata di questo mini-girone in casa, al Pala del Mauro, contro Salerno, il 28 febbraio. Infine, ultimo match di questa prima fase in trasferta, sul campo della Virtus Cassino, domenica 7 marzo.