A scuola dal 14 settembre. Distanziamento tra i banchi: impossibile per il 40% delle aule

Le scuole di ogni ordine e grado riapriranno il 14 settembre, una data che accontenta un buon numero di Governatori in vista delle elezioni regionali a settembre.

Entro giovedì prossimo arriveranno le linee guida per la riapertura dell’anno scolastico, che verranno esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico, poi dalla Conferenza delle Regioni e infine, per ottenere il sì definitivo, dalla Conferenza Stato-Regioni, si legge su Il Messaggero.

Resta il problema serio dell’impossibilità, per molte aule e strutture, di far rispettare il distanziamento di almeno un metro tra un banco e l’altro. Almeno il 40% delle aule scolastiche non riuscirebbe a farlo.

Le Regioni hanno proposto il rispetto di una superficie pari a 1,8 metri quadri ad alunno, entrate e uscite scaglionate, classi divise in gruppi e l’utilizzo di palestre e aule di laboratorio per le lezioni.