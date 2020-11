Si chiama Simba, aiutateci a trovarla: farete felice Fabiana

Si chiama Simba, è una bellissima gattina, sicuramente adesso spaventata.

Ha solo tre mesi, colore grigio-marroncino ed un fiocchetto rosso al collo.

Si è allontanata dall’abitazione in cui viene coccolata, in Via Piano Alvanella di Monteforte irpino, in pratica nella zona a confine con Torelli di Mercogliano.

Chi l’avesse vista oppure trovata, sappia che la sua padroncina è Fabiana: il suo numero di telefono è il 377-0835451 .