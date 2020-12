Avellino Calcio: ci vuole un’autorete per battere la Vibonese

La Vibonese ha fatto il regalo di Natale all’Avellino che accetta di buon grado, senza stare a sottilizzare.

C’è voluta un’autorete di Vitiello per consentire all’Avellino di superare la vibonese in una partita molto sofferta per i giocatori in maglia biancoverde.

Una partita brutta espressa da una formazione che ha brillato poco, offrendo rare conclusioni degne di rilievo.

Successo importante perchè consente all’Avellino di posizionarsi al terzo posto in classifica.

La rete è arrivata al 9′ della ripresa sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale effettuata Rocchi.

Sul pallone è intervenuto l’avversario Vitiello che ha beffato Marson con un colpo di testa a pallonetto sul secondo palo.

Avellino-Vibonese 1-0

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Adamo, Rizzo (7′ st M. Silvestri), D’Angelo, Bruzzo (7′ st Burgio; 45′ st Dossena), Tito; Maniero (20′ st Santaniello), Bernardotto (20′ st Fella). A disp.: Pane, Leoni, Errico, Nikolic. All.: Braglia.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous (33′ st Plescia); Ciotti, Laaribi, Vitiello (33′ st Prezzabile), Tumbarello (27′ st La Ragione), Rasi; Parigi, Berardi (40′ st Spina). A disp.: Mengoni, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Montagno Grillo, Riga. All.: Galfano.

ARBITRO: Natilla di Molfetta.

Guardalinee: Lalomia-Glimberti

3

Quarto uomo: Centi.

MARCATORE: 9′ st Vitiello (aut.).

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti: Rizzo, Vitiello, Redolfi. Angoli: 5-3 per la Vibonese. Recupero: pt 0′, st 6′.