Asl all’azione con due medici e un autista: “Combattiamo il virus sul territorio”

Parte il progetto dell’ASL Avellino per fronteggiare l’emergenza.

Il nome scelto è bellissimo e rassicurante: “Combattiamo il virus sul territorio”

Il progetto è proposto dal dottor Gennaro Di Pietro al Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante che, coadiuvata dal direttore amministrativo Daniela Capone e dal direttore sanitario Elvira Bianco, ha deliberato di rendere la proposta immediatamente esecutiva.

Saranno immediatamente reclutati medici disponibili a svolgere tale attività.

Prossimamente partirà, dunque, il progetto per combattere il virus su tutto il territorio provinciale di Avellino.

LEGGI QUI – Previsione zero contagi

Due “Unità Mobili”, composte da un autista e 2 medici per ciascuna auto (sicuramente mini van per consentire il distanziamento sociale) setacceranno l’intera provincia per prevenire il rischio/diffusione del virus.

In particolare le unità mediche avranno il compito di sorvegliare:

1 – Pazienti al domicilio Covid 19 positivi ma asintomatici.

2 – Pazienti a domicilio positivi sintomatici ma che non necessitano di ricovero ospedaliero

3 – Procedure di definizione dei pazienti guariti al domicilio dal Covid 19.

Compito dei medici sarà anche quello di effettuare il test diagnostico al domicilio dei soggetti sospetti segnalati all’ASL.

L’attività si svolge dalle ore 8 alle 20.

Gia bandito l’avviso per la ricerca dei 4 medici che saranno coinvolti nel progetto.