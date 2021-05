Ylenia picchiata, accoltellata e data alle fiamme: arrestato il presunto assassino della 33enne irpina

Ylenia Lombardo, la 36enne originaria di Pago Vallo di Lauro, è stata picchiata, accoltellata e poi data alle fiamme, probabilmente da un 36enne di San Paolo Bel Sito, comune in provincia di Napoli in cui risiedeva la giovane vittima, madre di una bambina di 11 anni, che vive a Viterbo, e che avrebbe dovuto incontrare e riabbracciare in questi giorni.

C’è un indagato per l’omicidio di Ylenia: Andrea Napolitano, 36 anni di San Paolo Bel Sito, sottoposto a custodia cautelare in carcere presso Poggioreale. L’uomo era in cura presso il Centro di Igiene Mentale di Nola per problemi psicologici: nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto abiti sporchi di sangue, che la Scientifica analizzerà nelle prossime ore.

La dinamica del presunto omicidio è al vaglio degli inquirenti: Ylenia sarebbe stata picchiata, poi accoltellata e infine data alle fiamme dalla cintola in su. Il fumo proveniente dalla sua camera da letto ha allarmato alcuni vicini di casa, che hanno immediatamente dato l’allarme. Una volta spento l’incendio, i Carabinieri hanno perlustrato gli ambienti rinvenendo tracce di sangue. Da qui la pista dell’omicidio e l’arresto del presunto assassino di Ylenia.