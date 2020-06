Vivevano tra rifiuti e sporcizia: salvati quattro bambini ad Ariano Irpino

Vivevano chissà da quanto tempo in condizioni disumane, in una casa del centro di Ariano Irpino piena di rifiuti, sporca e maleodorante.

La Polizia Municipale del comune ufitano ha recuperato e salvato quattro bambini, tutti di età inferiore ai 12 anni.

Gli agenti si sono recanti nell’appartamento dopo una segnalazione. Da tempo, da quella casa, proveniva una tremenda puzza, a causa dei cumuli di rifiuti abbandonati in ogni angolo dell’abitazione, dove vivevano i piccoli.

La Procura di Benevento e il Tribunale per i minorenni di Napoli lavoreranno al caso.

I quattro bambini vivevano con la madre, in pessime condizioni igienico-sanitarie, ma per fortuna non sembrano aver subito mai violenze.

Sono stati accompagnati presso una struttura specializzata in provincia di Avellino e sottoposti alle prime cure del caso.