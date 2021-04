Vento forte e possibili nevicate: allerta meteo in Campania

Post-Pasqua all’insegna del freddo, su tutta l’Italia. Il fronte artico partito dalla Scandinavia ha colpito il nostro Paese da Nord a Sud, causando un vistoso e brusco calo delle temperature.

Non sono da escludere nevicate tra oggi e domani, mercoledì 7 aprile, lungo l’Appennino e a quote basse. Un peggioramento delle condizioni metereologiche in Campania è previsto nella giornata di oggi, con forte vento e mare mosso.

Per questo motivo, la Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato una nuova allerta meteo tra le ore 12 di oggi e le ore 6 di domani mattina, per “venti forti occidentali con raffiche. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.​