Truffa un’anziana di Montella: i Carabinieri arrestano il colpevole

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella hanno tratto in arresto un 25enne di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica per il reato di truffa aggravata.

L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta nel dicembre dello scorso anno da un’anziana signora di Montella.

Attuando un piano seriale, il 25enne, dopo una telefonata alla vittima prescelta preannunciandole l’arrivo di un corriere per la consegna di materiale informatico, a fronte del pagamento di 4.500 euro, si è presentato a casa dell’ultranovantenne consegnando un pacco sigillato e ritirando il denaro, per poi dileguarsi.

L’involucro conteneva in realtà solo un brick di succhi di frutta. Resasi conto di essere stata truffato, la signora ha chiesto aiuto ai Carabinieri.

L’attività d’indagine sviluppata dai militari operanti, corroborata dagli esiti dattiloscopici elaborati dai Carabinieri del RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Roma, in relazione alle impronte acquisite sul pacco-truffa sequestrato subito dopo l’azione delittuosa, ha permesso l’identificazione del responsabile che, alla luce degli elementi raccolti, è arrestatoe associato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di eventuali complici sia ad appurare eventuali ulteriori responsabilità del soggetto in analoghi fatti reato.