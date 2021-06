Tragedia in Irpinia: fuoristrada si ribalta, muore 79enne. Grave la moglie

Tragedia a Volturara Irpina.

Un uomo di 79 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in contrada Vallicella, nel pomeriggio. L’autovettura, un fuoristrada, sul quale viaggiava insieme alla moglie di 69 anni, si è ribaltata e i due sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sul posto per estrarre i corpi dei feriti. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto nell’impatto. La donna, rimasta ferita, è stata trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.