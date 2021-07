Tragedia al matrimonio: il 22enne Danilo muore durante i festeggiamenti

Era al matrimonio del ciguno, stava festeggiando insieme a tantissimi amici e parenti il giorno tanto atteso. La festa si è improvvisamente interrotta.

Danilo D’Argenio, 22 anni, di Grottolella, ha accusato un improvviso malore durante il banchetto nuziale in corso in un noto albergo di Paestum. Nessuno avrebbe immaginato che quella situazione potesse trasformarsi in tragedia.

Il ragazzo è stato colpito da un infarto e sono stati inutili i soccorsi immediatamente giunti sul posto. Per il personale dell’Associazione “Santa Luisa” e ldel’unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane.

Immaginabili e comprensibili le scene di dolore per quanto avvenuto. Secondo amici e parenti, Danilo non soffriva di alcuna patologia e tre settimane fa si era pure sottopoto al vaccino anti-Covid.

Sull’episodio il magistrato di turno ha richiesto accertamenti al medico legale incaricato per stabilire le cause del decesso.