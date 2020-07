Tragedia ad Avellino.

In un’abitazione in via Pionati è stato ritrovato il corpo senza vita di un 30enne (G.T. le sue iniziali).

La tragica scoperta è avvenuta questa mattina, inutile i tentativi di rianimare il giovane da parte dei sanitari del 118 accorsi presso l’abitazione, accompagnati da una pattuglia della Polizia.

La salma dell’uomo, conosciuto in città, è a disposizione della magistratura, che potrebbe aprire un’inchiesta per stabilire le cause del decesso.