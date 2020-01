Tragedia a Teora: mamma 31enne muore per un malore

Dramma a Teora.

Jessica Milano, 31 anni, mamma di una bimba di 4 anni, è deceduta per un malore: a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio. La 31enne si è sentita male ed è crollata a terra, senza più riprendere conoscenza.

Immediati i soccorsi. Gli operatori del 118 le hanno praticato invano un massaggio cardiaco, constatando il decesso.

Attonita la comunità, a iniziare dal Sindaco di Teora, Stefano Farina: “Il 2020 non doveva iniziare così. Sono addolorato. Il padre della ragazza è per me un fratello, ogni parola è superflua. È un dolore troppo grande che non merita questa bella famiglia, che considero come fosse la mia famiglia”, si legge sul suo profilo Facebook.