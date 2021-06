Tentato suicidio ad Avellino: è ancora grave la giovane caduta dal quarto piano

È ancora in gravi condizioni la 20enne di Volturara Irpina che ieri pomeriggio si è lanciata dal quarto piano di un’abitazione in via Cascino, ad Avellino.

La giovane era a casa del fidanzato, quando – per cause ancora da stabilire – è precipitata da oltre dieci metri di altezza. Al momento del tragico volo il fidanzato non era in casa, mentre nella stanza accanto c’erano i suoceri, allarmati soltanto dalle urla provenienti dal basso. Secondo indiscrezioni, la ragazza avrebbe sofferto di crisi depressive negli anni passati.

La 20enne è stata subito trasportata al Moscati di Avellino. Nell’impatto col suolo ha rimediato fratture multiple agli arti, mentre sono in corso accertamenti clinici per verificare se ci sono danni agli organi interni.