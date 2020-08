Spaccio di droga: un arresto e due denunce nel serinese

Nelle ultime ore i Carabinieri della Stazione di Serino hanno eseguito svariate perquisizioni che hanno portato ad un arresto e a due denunce in stato di libertà.



Questa mattina, all’esito di perquisizione domiciliare, i Carabinieri della Stazione di Serino hanno tratto in arresto un 26enne di Solofra e denunciato in stato di libertà il fratello 30enne convivente, ritenuti entrambi responsabili di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



A seguito di un’attività info-investigativa, i Carabinieri hanno individuato nell’abitazione dei soggetti un possibile obiettivo di interesse nella lotta alla droga.



Quando gli operanti hanno bussato alla porta, i due hanno tentato di convincerli al fine di farli desistere dal prosieguo dell’attività.

I militari hanno rinvenuto circa mezzo etto di hashish e una modica quantità di marijuana, in parte occultata in camera da letto ed in parte in un mobile del garage.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione e a 205 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.



Per lo stesso reato è stato denunciato anche un 50enne di Serino, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nel corso della perquisizione domiciliare, nell’armadio della sua camera da letto sono stati rinvenuti 750 grammi di marijuana.