Spaccio di droga: arrestato studente irpino a Roma

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno fermato e arrestato per droga uno studente universitario 21 enne, originario della provincia di Avellino.

Il giovane è stato beccato in strada con addosso un pezzetto di hashish. Ma all’esito della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 200 grammi di marijuana in una borsa computer; 300 grammi di marijuana in un barattolo, altri 27 grammi di hashish in un involucro in plastica e 2.140 euro in contanti, 1 bilancino, 1 coltellino oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto rinvenuto, lo studente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche ad altre tre stanze da letto dello stesso appartamento che il 21enne condivideva con altri studenti fuori sede e anche qui è stata rinvenuta della sostanza stupefacente.

Un altro 21enne, della provincia di Frosinone, è stato denunciato per la detenzione di 21,5 grammi di marijuana. Altri due studenti coetanei, uno della provincia di Frosinone e uno della provincia di Ascoli, sono stati segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di modesti quantitativi per uso personale.