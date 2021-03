“Sono stata violentata da un uomo delle Forze dell’Ordine”: la denuncia di una donna di Solofra

Le autorità giudiziarie indagano su una presunta violenza sessuale ai danni di una donna di Solofra, che ha raccontato di essere stata adescata da un uomo appartenente alle Forze dell’Ordine in servizio a Salerno e poi violentata dallo stesso, approfittando dello stato di incoscienza da parte della presunta vittima.

L’episodio sarebbe avvenuto l’anno scorso, ma soltanto ora la donna avrebbe trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri. Tutto sarebbe nato da una richiesta d’amicizia inviata su Facebook dall’uomo. Dopo le prime conversazioni, con tanto di foto spinte inviate dal militare alla donna, i due si sono incontrati in un bed and breakfast di Salerno per conoscersi di persona.

Poco prima dell’appuntamento, la donna, che soffrirebbe di stati di trance fin da quando era bambina, ha attraversato lunghi momenti di semi-coscienza durante i quali, l’uomo, avrebbe approfittato per palparla e spogliarla, fino ad abusare di lei, per poi riaccompagnarla a casa come se nulla fosse accaduto.

La denuncia presentata ai Carabinieri dalla donna è stata presa in esame dalla Procura della Repubblica di Avellino.