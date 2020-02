Socialmente pericoloso, rinchiuso in comunità: aveva violentato una disabile

Gli Agenti della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Avellino hanno sottoposto un giovane pregiudicato di Avellino alla misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro, per la durata di due anni.

L’uomo, con a carico precedenti per spaccio ed uso di stupefacenti e violenza sessuale nei confronti di una donna disabile, è stato ritenuto elemento socialmente pericoloso.

Il provvedimento è scaturito in seguito ai comportanti tenuti dal giovane, il quale si è recentemente reso protagonista di una serie di comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti dei propri genitori, sfociati, in alcune circostanze, in minacce anche gravi, ingiurie, diffamazioni ed atti di danneggiamento di beni mobili tanto che quest’ultimi, in più occasioni erano stati costretti a richiedere l’intervento delle Forze di Polizia.

Il provvedimento è stato notificato a carico del soggetto, presso una comunità di tossicodipendenti in Provincia di Salerno, dove lo stesso è stato rintracciato.