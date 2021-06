Sibilia: no al partito unico

Cosimo Sibilia è tra i fondatori di Coraggio Italia, la nuova formazione politica fondata dal sindaco di Venezia Brugnaro. Nel corso della intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo il deputato irpino ha spiegato i motivi della sua scelta: “non siamo favorevoli alla nascita del partito unico, che di fatto rappresenta un’annessione di Forza Italia alla Lega. Quello che serve è invece una forza politica che dia spazio ai moderati, e per questo ho aderito a Coraggio Italia”. Nessun dubbio sulla collocazione all’interno della coalizione di centro destra alle prossime elezioni amministrative in Campania: “sosterremo Maresca a Napoli se sarà lui il candidato”. Tutta da costruire invece la prospettiva politica per le future elezioni politiche, in attesa di capire se e cosa faranno anche i moderati del centrosinistra, a cominciare da Matteo Renzi.